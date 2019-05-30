"Барселона" заморозила вопрос о приобретении Гризманна

Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/Atleti)

Ранее игрок називался главной трансферной целью каталонцев

Переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" может не состояться. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, руководство каталонского клуба и лично его президент Хосеп Мария Бартомеу в настоящий момент заморозили трансфер французского футболиста и раздумывают над его целесообразностью.

Функционера смущают сразу несколько факторов потенциального перехода. Во-первых, Гризманн обойдется "Барселоне" в 120 млн евро. С учетом годового оклада, который составит около17 млн евро, сделка обойдётся клубу в солидную сумму.

Также Бартомеу осведомлен, что игроки команды скептически относятся к возможному переходу Антуана из-за его отказа "сине-гранатовым" прошлым летом. В связи с этими обстоятельствами форвард перестал быть главной целью каталонцев на летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны".