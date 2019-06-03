"Реал" планує протягом тижня оголосити про трьох трансферах

Фото: Еден Азар (twitter.com/chelseafc)

Мадридський клуб готує трансферну бомбу

Мадридський "Реал" активно працює на трансферному ринку і близький до придбання відразу трьох футболістів. Про це повідомляє Marca.

Ряди "вершкових" повинні найближчим часом поповнити нападник "Челсі" Еден Азар, захисник "Ліона" Ферлан Менді і форвард "Айнтрахта" Лука Йович. Очікується, що всі три угоди будуть здійснені в найближчі дні, і іспанський клуб оголосить про це протягом тижня. Головний тренер команди Зінедін Зідан хоче, щоб всі новачки приступили до тренувань з командою на предсезонке з 8 липня.

Азар обійдеться "Реалу" в 120 млн євро, Йович - в 60 млн євро. Сума трансферу за Менді поки не повідомляється.

Нагадаємо, перехід нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна в "Барселону" може не відбутися.