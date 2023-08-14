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"Реал" підписав зіркового конкурента для Луніна

Фото: Кепа Аррісабалага в таборі національної команди (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної Іспанії Кепа Аррісабалага перебрався в мадридський "Реал" із лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний воротар повернувся в чемпіонат Іспанії. На "Сантьягу Бернабеу" вихованець "Атлетіка" з Більбао повинен замінити травмованого Тібо Куртуа.

"Реал" орендував Кепу на сезон 2023/24. Найімовірніше, угода з "Челсі" не передбачатиме опцію викупу кіпера. Презентація баска в Мадриді запланована на 15 серпня. З ігровим номером новачок визначиться пізніше.

Кепа міг опинитися в Королівському клубі ще в 2018 році. "Реал" конкурував із "Челсі" за підписання воротаря, але трансферні перегони виграли "сині". Перехід іспанського кіпера в АПЛ став найдорожчим трансфером воротарів за всю історію – 80 млн євро.

Багаторічний основний голкіпер "Реала" Куртуа вилетів мінімум на півроку. Бельгієць зазнав розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна. У стартовому турі Ла Ліги місце у воротах зайняв українець Андрій Лунін і оформив "сухий" матч проти "Атлетіка" (2:0).

До слова, напередодні Довбик вирвав нічию для "Жирони" в дебютному поєдинку.

Нагадаємо, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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