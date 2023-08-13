Лунін відстояв "на нуль" перший матч "Реала" на старті чемпіонату Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 1-й тур

"Атлетік" – "Реал" – 0:2

Голи: Родріго, 28, Беллінгем, 36

"Вершкові" захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Ще до екватору першого тайму пристрілку влаштували Вальверде та Родріго. Останій і відкрив рахунок на 28-й хвилині – відібрав м'яч у штрафному та потужним ударом "прошив" Сімона.

Згодом пильність воротаря перевірив Алаба. Австрієць небезпечно пробив головою після навісу з кутового. Далі Вінісіус не переграв Сімона з меж штрафного. У наступній же атаці мадридці подвоїли власну перевагу, коли Беллінгем елегантним ударом поцілив у дальній кут.

"Реал" міг забивати ще і до, і після перерви. Утім, надалі м'яч вперто оминав площину воріт "Атлетіка". Щоправда, і самі "вершкові" створити щось суттєве біля власних володінь баскам не дозволили.

Лунін відверто нудьгував упродовж поєдинку. "Леви" завдали 7 ударів у напрямку воріт "Реала" протягом матчу, та лише один із них був прицільним. Український воротар оформив сейв у цьому епізоді. "Сухий" поєдинок став для Луніна всього четвертим у светрі мадридців.

У новий сезон українець увійшов основним воротарем "Реала". Перший страж воріт Королівського клубу – Тібо Куртуа – зазнав важкої травми за кілька днів до двобою з "Атлетіком". Менеджмент "галактікос" розпочав роботу над екстреною заміною бельгійцю. Головним кандидатом став кіпер "Челсі" Кепа Аррісабалага.