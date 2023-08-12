Довбик яскраво дебютував в Іспанії: рятівний гол із подачі іншого українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Дует українців гучно підтвердив взаєморозуміння на полі. Нападнику вистачило восьми хвилин після виходу на заміну, щоб забити.

Дебютний гол Довбика за Жирону - Циганков асистував

Dovbyk's debut goal for Girona - Tsygankov assisted pic.twitter.com/ta3BNyj54j — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) August 12, 2023

"Жирона" пропустила першою від "Реал Сосьєдада". Відкрили рахунок баски в дебюті зустрічі. Кубо в дотик із меж штрафного замкнув передачу Муньйоса.

Час Довбика настав у середині другої половини. З'явився на полі він на 64-й хвилині, а в обіймах партнерів опипився на 72-й. Циганков виконав навіс, а форвард головою відправив м'яч у сітку.

Зрештою, "Жирона" зуміла втримати бойову нічию на виїзді. У наступному турі команда українців зустрінеться з "Хетафе" вдома. Матч запланований на 20 серпня.

Довбик в "Жироні"

Минулої неділі Довбик завершив перехід до іспанської "Жирони", де вже грає інший українець - Віктор Циганков. Довбик підписав з "Жироною" контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу наразі невідомі, але він нібито став найдорожчим в історії "червоно-білих". Каталонський клуб віддав орієнтовно 7 млн євро.

Хто такий Артем Довбик

Довбик - найкращий бомбардир УПЛ сезону 2022/23. Він зіграв 30 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 24 м'ячі. Загалом провів у лавах "спортклубівців" 86 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 54 голи.

Дебютував на профі рівні в сезоні 2014/15 у Другій лізі за "Черкаський Дніпро". Після року виступів у Черкасах опинився в дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців.

Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.