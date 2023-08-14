"Реал" подписал звездного конкурента для Лунина

28-летний вратарь вернулся в чемпионат Испании. На "Сантьягу Бернабеу" воспитанник "Атлетика" из Бильбао должен заменить травмированного Тибо Куртуа.

"Реал" арендовал Кепу на сезон 2023/24. Скорее всего, соглашение с "Челси" не будет предусматривать опцию выкупа кипера. Презентация баска в Мадриде намечена на 15 августа. С игровым номером новичок определится позже.

Кепа мог оказаться в Королевском клубе еще в 2018 году. "Реал" конкурировал с "Челси" за подписание вратаря, но трансферную гонку выиграли "синие". Переход испанского кипера в АПЛ стал самым дорогим трансфером вратарей за всю историю – 80 млн евро.

Многолетний основной голкипер "Реала" Куртуа вылетел минимум на полгода. У бельгийца разрыв крестообразной связки левого колена. В стартовом туре Ла Лиги место в воротах занял украинец Андрей Лунин и оформил "сухой" матч против "Атлетика" (2:0).