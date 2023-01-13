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"Реал" отримав потенційних суперників на Клубному чемпіонаті світу: перші пари турніру

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Рабат, П'ятниця 13 січня 2023 16:00
"Реал" отримав потенційних суперників на Клубному чемпіонаті світу: перші пари турніру Фото: "Вершкові" готові поповнити клубний музей черговим трофеєм (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) провела жеребкування плей-офф Клубного чемпіонату світу за підсумками 2022 року за участі мадридського "Реала" та найсильніших команд інших континентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Клубний ЧС-2022 відбудеться в Марокко. Матчі приймуть два тамтешні міста – Танжер і Рабат. "Вершкові" розпочнуть боротьбу з півфіналу турніру.

У першому раунді натомість єгипетський "Аль-Ахлі" зустрінеться з новозеландським "Окленд Сіті". Переможець цього протистояння вийде на американський "Сіетл Саундерс", із яким гратиме 4 лютого. У цей же день марокканський "Відад" зустрінеться з аравійським "Аль-Хілялем".

Тріумфатори другого раунду потраплять до 1/2 фіналу. Там бразильський "Фламенго" 7 лютого зустрінеться з переможцем пари "Відад" – "Аль-Хіляль", а 8 лютого "Реал" проекзаменує переможця умовної сітки "Сіетла". Фінал і матч за 3-тє місце зіграють 11 лютого.

Торік Клубний чемпіонат світу відбувся в ОАЕ. Переможцем турніру став лондонський "Челсі". У фіналі "сині" дотиснули бразильський "Палмейрас" в овертаймі (2:1).

&quot;Реал&quot; отримав потенційних суперників на Клубному чемпіонаті світу: перші пари турніру

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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