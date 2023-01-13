"Реал" получил потенциальных соперников на Клубном чемпионате мира: первые пары турнира

Международная федерация футбола (ФИФА) провела жеребьевку плей-офф Клубного чемпионата мира по итогам 2022 года с участием мадридского "Реала" и сильнейших команд других континентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Клубный ЧМ-2022 состоится в Марокко. Матчи примут два тамошних города – Танжер и Рабат. "Сливочные" начнут борьбу с полуфинала турнира.

В первом раунде египетский "Аль-Ахли" встретится с новозеландским "Окленд Сити". Победитель этого противостояния выйдет на американский "Сиэтл Саундерс", с которым сыграет 4 февраля. В этот же день марокканский "Видад" встретится с аравийским "Аль-Хилялем".

Триумфаторы второго раунда попадут в 1/2 финала. Там бразильский "Фламенго" 7 февраля встретится с победителем пары "Видад" – "Аль-Хиляль", а 8 февраля "Реал" проэкзаменует победителя условной сетки "Сиэтла". Финал и матч за 3-е место сыграют 11 февраля.

В прошлом году Клубный чемпионат мира прошел в ОАЭ. Победителем турнира стал лондонский "Челси". В финале "синие" дожали бразильский "Палмейрас" в овертайме (2:1).