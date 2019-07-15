"Реал" может снова отправить Лунина в аренду

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который стал чемпионом мира среди команд U-20, второй сезон подряд может провести в аренде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, это связано с тем, что Навас принял решение остаться в клубе в качестве второго номера на вратарской позиции. Место в основе, как и в прошлом сезоне, достанется Тибо Куртуа.

Мадридцы попытаются найти для украинца вариант для аренды, где он смог бы выступать на высоком уровне и иметь достаточное количество игровой практики.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

Ранее сообщалось, что покинул Люка Зидан, перешедший также на правах аренды в "Расинг".

Напомним, что на прошлой неделе Лунин был включен в заявку "Реал" для подготовки к новому сезону.