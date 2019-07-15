"Реал" може знову відправити Луніна в оренду

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який став чемпіоном світу серед команд U-20, другий сезон поспіль може провести в оренді. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, це пов'язано з тим, що Кейлор Навас прийняв рішення залишитися в клубі у ролі другого номера на воротарській позиції. Місце в основі, як і минулого сезону, дістанеться Тібо Куртуа.

Мадридці спробують знайти для українця варіант для оренди, де він зміг би виступати на високому рівні і мати достатню кількість ігрової практики.

Минулого сезону Андрій виступав на правах оренди за "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.

Раніше повідомлялося, що клуб покинув Люка Зідан, який перейшов також на правах оренди в "Расинг".

Нагадаємо, що минулого тижня Лунін був включений у заявку "Реала" для підготовки до нового сезону.