"Реал" може знову відправити Луніна в оренду

Українець проведе ще один сезон поза мадридським клубом
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який став чемпіоном світу серед команд U-20, другий сезон поспіль може провести в оренді. Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, це пов'язано з тим, що Кейлор Навас прийняв рішення залишитися в клубі у ролі другого номера на воротарській позиції. Місце в основі, як і минулого сезону, дістанеться Тібо Куртуа.
Мадридці спробують знайти для українця варіант для оренди, де він зміг би виступати на високому рівні і мати достатню кількість ігрової практики.
Минулого сезону Андрій виступав на правах оренди за "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.
Раніше повідомлялося, що клуб покинув Люка Зідан, який перейшов також на правах оренди в "Расинг".
Our goalkeepers going through their first drills of the pre-season! #RMTour pic.twitter.com/qQ4XjDPjud— Real Madrid C.F. (@realmadriden) July 10, 2019
Нагадаємо, що минулого тижня Лунін був включений у заявку "Реала" для підготовки до нового сезону.