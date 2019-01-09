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"Реал" определил главную трансферную цель

Новости » Спорт    09.01.2019 - 16:36
"Реал" определил главную трансферную цель
Фото: Эдер Милитао (fcporto.pt)

Им стал бразильский защитник "Порту"

Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью в зимнее окно. Об этом утверждает Marca.

По информации источника, "сливочные" нацелились на приобретение защитника "Порту" Эдера Милитао. В контракте 20-летнего футболиста с "драконами", который рассчитан до лета 2023 года, прописана опция выкупа за 42 млн евро. При этом после окончания нынешнего сезона эта сумма вырастет до 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что за Милитао готов побороться "Манчестер Юнайтед", также планирующий укрепить оборону. На футболиста также претендует "Ливерпуль".

Милитао перешел в "Порту" прошлым летом из "Сан-Паулу" за 4 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах в чемпионате Португалии, в которых отметился 1 забитого мяча.

Напомним, накануне "Порту" объявил о возвращении в команду 35-летнего защитника Пепе, который на протяжении 10 лет выступал за мадридский "Реал". 

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