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Пепе спустя 12 лет вернулся в "Порту"

Новости » Спорт    08.01.2019 - 16:26
Пепе спустя 12 лет вернулся в "Порту"
Фото: "Порту" объявил о возвращении Пепе (fcporto.pt)

Игрок подписал контракт до 2021 года

"Порту" объявил о возвращении в команду 35-летнего защитника Пепе, перешедшим на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Португалии.

С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона - до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста зантересован "Монако", однако Пепе отверг предложение "монегасков", поскольку "Порту" удовлетворил главное требование игрока - предложил длительный контракт. 

Пепе защищал цвета "Порту" в период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет выступал за мадридский "Реал". Летом 2017 года игрок подписал контракт с турецким "Бешикташем", однако в середине декабря стороны расторгли соглашение. С 2007 года футболист вызывается в сборную Португалии.

Напомним, бывший полузащитник сборной Голландии и мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт объявил о завершении профессиональной карьеры

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