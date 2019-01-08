Пепе спустя 12 лет вернулся в "Порту"

Фото: "Порту" объявил о возвращении Пепе (fcporto.pt)

Игрок подписал контракт до 2021 года

"Порту" объявил о возвращении в команду 35-летнего защитника Пепе, перешедшим на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Португалии.

С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона - до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста зантересован "Монако", однако Пепе отверг предложение "монегасков", поскольку "Порту" удовлетворил главное требование игрока - предложил длительный контракт.

Пепе защищал цвета "Порту" в период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет выступал за мадридский "Реал". Летом 2017 года игрок подписал контракт с турецким "Бешикташем", однако в середине декабря стороны расторгли соглашение. С 2007 года футболист вызывается в сборную Португалии.

Напомним, бывший полузащитник сборной Голландии и мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт объявил о завершении профессиональной карьеры.