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"Реал" визначив головну трансферну мету

Новини » Спорт    09.01.2019 - 16:36
"Реал" визначив головну трансферну мету
Фото: Едер Мілітао (fcporto.pt)

Ним став бразильський захисник "Порту"

Мадридський "Реал" визначився з головною трансферною метою в зимове вікно. Про це стверджує Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" націлилися на придбання захисника "Порту" Едера Мілітао. У контракті 20-річного футболіста з "драконами", який розрахований до літа 2023 року прописана опція викупу за 42 млн євро. При цьому після закінчення нинішнього сезону ця сума виросте до 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що за Мілітао готовий поборотися "Манчестер Юнайтед", також планує зміцнити оборону. На футболіста також претендує "Ліверпуль".

Мілітао перейшов в "Порту" минулого літа з "Сан-Паулу" за 4 млн євро. У нинішньому сезоні бразилець взяв участь в 13 матчах в чемпіонаті Португалії, в яких відзначився 1 забитого м'яча.

Нагадаємо, напередодні "Порту" оголосив про повернення в команду 35-річного захисника Пепе, який протягом 10 років виступав за мадридський "Реал".

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