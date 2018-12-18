"Манчестер Сити" определил главную трансферную цель

Фото: Иско (realmadrid.com)

Английский клуб хочет купить полузащитника "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определил полузащитника мадридского "Реала" Иско как приоритетную трансферную цель английского клуба. Об этом сообщает AS.

Уточняется, что переход может состояться по окончании нынешнего сезона. Представители "горожан" уже провели с агентами футболиста предварительные переговоры.

Контракт хавбека с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года, а сумма отступных составляет 700 млн евро.

Ранее сообщалось, что у Иско разгорелся конфликт с главным тренером команды Сантьяго Солари. После одного из матчей чемпионата Испании игрок отказался пожать специалисту руку, после чего стал реже выходить на поле.

На счету игрока гол и две результативные передачи в 11 матчах Примеры нынешнего сезона.

Напомним, обладатель "Золотого мяча" по итогам 2018 года Лука Модрич заявил, что хочет завершить карьеру в "Реале".