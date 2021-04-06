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"Реал" оказался сильнее "Ливерпуля" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

"Реал" дома оказался сильнее "Ливерпуля" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Мадридцы отличились трижды, на счету англичан лишь один гол.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

До середины первой половины матча игра была более менее равной, хотя игроки "Реала" чуть больше контролировали мяч. А затем включил свой гениальный пас Кроос. Сперва плеймейкер "Реала" на 27-й минуте со своей половины запустил в отрыв Винисиуса. Бразилец мяч подработал грудью и отправил мимо Аллисона - 1:0.

А спустя еще 11 минут Кроос вновь исполнил длинный обостряющий пас через полполя. Передачу пытался перехватить Александр-Арнольд, но получилась лишь голевой пас на Асенсио, которому оставалось лишь перекинуть кипера "Ливерпуля" - 2:0.

Под конец первой половины "Реал" мог и вовсе довести счет до неприличного. Кабак подарил мяч Асенсио вблизи своей штрафной, но тот, находясь под углом, как следует пробить не смог.

На второй тайм игроки "Ливерпуля" вышли более заряженными и уже на старте смогли один мяч отыграть. На 51-й минуте отличился Саллах. VAR проверял, был ли игрок "Ливерпуля" в офсайде, но нарушения не выявил.

И тогда, когда казалось, что "Ливерпуль" может рассчитывать и на ничью, "Реал" отличился третьим голом. Модрич, после розыгрыша аута у ворот англичан, вошел в штрафную, отпасовал в район одиннадцати метров на Винисиуса, а тот в касание пробил в нижний угол "Ливерпуля" - 3:1. Больше голов в матче не было.

Ответный матч состоится через неделю, 13 апреля.

Также сегодня свой матч в ЛЧ сыграли "Ман Сити" и дортмундская "Боруссия". Англичане вырвали победу на последних минутах, благодаря голу Фодена - 2:1.

Напомним, завтра свои четвертьфинальные матчи сыграют еще две пары: "Порту" сыграет с "Челси", а "Бавария" примет "ПСЖ".

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА рассчитывает на проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле со зрителями

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