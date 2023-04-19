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"Реал" обіграв "Челсі" Мудрика та вийшов у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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Середа 19 квітня 2023 00:18
"Реал" обіграв "Челсі" Мудрика та вийшов у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Фото: "Реал Мадрид" вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів (twitter.com/realmadrid)
Автор: Максим Шушко

Мадридський "Реал" у матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Чемпіонів впевнено переграв лондонський "Челсі" та вийшов до півфіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді:

"Челсі" - "Реал" - 0:2

Голи: Родріго, 58, 80.

ВІДЕО

На старті поєдинку лондонський "Челсі" виглядав переконливіше. Господарі поля кинулися вперед, щоб спробувати відіграти два м'ячі після поразки у першому поєдинку. Однак атакам "пенсіонерів" добре протидіяв голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

У другому таймі чинним володарям турніру вдалося відсунути гру від своїх воріт. Вже на 58 хвилині матчу, завдяки чудовій грі двох юних бразильских вінгерів, Родріго з пасу Вінісіуса Жуніора відправив м'яч у сітку Кепи та відкрив рахунок у матчі.

На 67-ій хвилині матчі головний тренер лондонців провів потрійну заміну спрямовану на посилення атаки, на поле вийшов український вінгер Михайло Мудрик. "Челсі" потрібно було відігравати уже три м'ячі, щоб мати шанси вийти до півфіналу турніру.

Уже на 80-ій хвилині зустічі з пасу хавбека Федеріко Вальверде, Родріго робить дубль, вінгер зумів подвоїти перевагу "королівського клубу" у матчі відповіді.

У підсумку "Реал" із загальним рахунком 4:0 у двоматчевому протистоянні проти "Челсі" вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів.

Раніше ми писали, полтавська "Ворскла" мінімально переграла "Чорномець" у битві середняків чемпіонату України.

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