УПЛ: "Чорноморець" удома програв "Ворсклі" битву середняків першості

Мінімальною перемогою для полтавської "Ворскли" завершилася поїздки до Одеси на матч 21-го туру чемпіонату України проти "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Чорноморець" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Сефері, 85

У дебюті значну частину часу обидві команди витратили на розвідку. А вже на 20-й хвилині полтавці створили справжній гольовий момент. Це Степанюк після кутового пробив головою, але "моряків" врятувала поперечина. А згодом Паст упорався з ударом Сефері з лінії штрафного.

"Чорноморець" відповів на 37-й, коли Політило завдав прямого удару зі штрафного – поруч зі стійкою. Далі після навісу полтавця Бацули м'яч зірвався, ковзнув по каркасу воріт і вилетів за межі поля. А перед перервою "моряк" Путря пробив із льоту над поперечиною з центру штрафного.

На старті другої половини "Чорноморець" і "Ворскла" обмінялися моментами. У складі одеситів знову до справи взявся Путря. Та його постріл зі штрафного став здобиччю Ісенка. Натомість полтавець Сефері пробив у руки Пасту з-за меж карної зони.

На 72-й хвилині гості організували ще один гольовий момент. Це Степанюк увірвався до штрафного з лівого флангу та потужно пробив. Однак, Паст зумів парирувати м'яч у ближньому куті, тож "Ворскла" лише отримала право на кутовий. "Моряки" відповісти не зуміли, а дарма.

Полтавці зуміли забити м'яч в ендшпілі. На 85-й хвилині своєї мети таки досягнув Сефері. Він отримав м'яч у штрафному майданчику ліворуч, змістився до центру та низом відправив м'яч у кут воріт "Чорноморця" – 0:1.

Відігратися "моряки" вже не встигли. Як наслідок, "Ворскла" здобула першу за п'ять турів перемогу та закріпилася на 8-й сходинці Прем'єр-ліги (26 очок). "Чорноморець" же на 12-й сходинці (20 пунктів).