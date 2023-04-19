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"Реал" обыграл "Челси" Мудрика и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

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Среда 19 апреля 2023 00:18
"Реал" обыграл "Челси" Мудрика и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов Фото: "Реал Мадрид" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов (twitter.com/realmadrid)
Автор: Максим Шушко

Мадридский "Реал" в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов уверенно обыграл лондонский "Челси" и вышел в полуфинал турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи:

"Челси" - "Реал" - 0:2

Голы: Родриго, 58, 80.

ВИДЕО

На старте поединка лондонский "Челси" выглядел более убедительно. Хозяева поля бросились вперед, чтобы попытаться отыграть два мяча после поражения в первом поединке. Однако атакам "пенсионеров" хорошо противодействовал голкипер мадридцев Тибо Куртуа.

Во втором тайме действующим обладателям турнира удалось отодвинуть игру от своих ворот. Уже на 58-й минуте матча, благодаря замечательной игре двух юных бразильских вингеров, Родриго с паса Винисиуса Жуниора отправил мяч в сетку Кепы и открыл счет в матче.

На 67-й минуте матча главный тренер лондонцев провел тройную замену, направленную на усиление атаки, на поле вышел украинский вингер Михаил Мудрик. "Челси" нужно было отыграть уже три мяча, чтобы иметь шанс выйти в полуфинал турнира.

Уже на 80-й минуте встречи с паса хавбека Федерико Вальверде, Родриго делает дубль, вингер сумел удвоить преимущество "королевского клуба" в ответном матче.

В итоге "Реал" с общим счетом 4:0 в двухматчевом противостоянии против "Челси" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Ранее мы писали, полтавская "Ворскла" минимально обыграла "Черномец" в битве середняков чемпионата Украины .

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