"Реал" недоволен отсутствием игровой практики Лунина в "Вальядолиде"

Руководство "Реала" недовольно положением украинского вратаря Андрея Лунина в "Вальядолиде". Об этом пишет Marca, называя ситуацию "головной болью" для мадридского клуба.

"Сливочные" рассчитывали, что в новом клубе украинский голкипер получит достаточно игровой практики на высоком уровне, однако Лунин не сыграл ни одной минуты за "Вальядолид". Отмечается, что ведущий вратарь Жорди Масип пользуется большим доверием в руководства клуба из Вальядолида.

Таким образом, "королевский клуб" намерен вернуть Лунина по окончании сезона и сделать его вторым номером Тибо Куртуа.

Отметим, что за последние три месяца Лунин провел за "Реал" только 45 минут в товарищеском матче против "Фенербахче".

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари", но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.