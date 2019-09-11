"Реал" незадоволений відсутністю ігрової практики Луніна в "Вальядоліді"

Керівництво "Реала" невдоволено становищем українського воротаря Андрія Луніна в "Вальядоліді". Про це пише Marca, називаючи ситуацію "головним болем" для мадридського клубу.

"Вершкові" розраховували, що в новому клубі український голкіпер отримає достатньо ігрової практики на високому рівні, однак Лунін не зіграв жодної хвилини за "Вальядолід". Відзначається, що ведучий воротар Жорді Масип користується великою довірою до керівництва клубу з Вальядоліда.

Таким чином, "королівський клуб" має намір повернути Луніна по закінченні сезону і зробити його другим номером Тібо Куртуа.

Зазначимо, що за останні три місяці Лунін провів за "Реал" лише 45 хвилин у товариському матчі проти "Фенербахче".

Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської "Зорі", але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Лунін увійшов у список 60 найталановитіших футболістів світу у віці до 20 років за версією La Gazzetta dello Sport.