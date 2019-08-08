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Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира

Новости » Спорт    08.08.2019 - 10:50
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Рейтинг составило авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport. Об этом сообщается на сайте издания.

Украинский вратарь разместился на 34 позиции. В описании к игроку отмечается, что он является лучшим вратарем молодежного чемпионата мира (U-20).

Список возглавил Джейжон Санчо из дортмундской "Боруссии". На втором месте оказался защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку хавбек "Байера" Кай Хавертц.

Лунин готовится к новому сезону в составе "Реала", но мадридцы намерены отдать его в аренду для получения игровой практики. Сообщалось, что интерес к Лунину проявляет "Вальядолид", который в прошлом сезоне финишировал на 16 позиции Примеры.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

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