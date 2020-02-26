Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Манчестер Сити". Фаворитом матча, по версии букмекеров, являются "горожане".

26 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Испанско-английская дуэль состоится в среду, 26 февраля, в Мадриде на одной из самых знаменитых спортивных арен мира - стадионе "Сантьяго Бернабеу", вмещающим 81 044 болельщика. В прямой трансляции игру 1/8 финала Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 2". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Путь в 1/8 Лиги чемпионов

"Реал" занял второе место в группе, пропустив вперед ПСЖ (0:3, 2:2), оставив позади "Брюгге" (2:2, 3:1) и "Галатасарай" (1:0, 6:0). "Манчестер Сити" первым финишировал, ни разу не проиграв "Аталанте" (5:1, 1:1), "Шахтеру" (3:0, 1:1) и загребскому "Динамо" (2:0, 4:1).

Предыдущие встречи

"Реал" и "Манчестер Сити" четыре раза играли между собой в еврокубках. Две победы на счету мадридцев, еще два поединка завершались вничью. Последний раз судьба сводила соперников в полуфинале ЛЧ-2015/16. Тот розыгрыш стал триумфальным для команды Зинедина Зидана, которая в финале по пенальти обыграла своих злейших врагов из "Атлетико".