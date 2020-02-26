ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч

Новости » Спорт     26.02.2020 - 18:08
Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч
Фото: "Реал" - "Манчестер Сити" (mancity.com)

Где и когда начнется первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Манчестер Сити". Фаворитом матча, по версии букмекеров, являются "горожане".

26 февраля 22:00
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Испанско-английская дуэль состоится в среду, 26 февраля, в Мадриде на одной из самых знаменитых спортивных арен мира - стадионе "Сантьяго Бернабеу", вмещающим 81 044 болельщика. В прямой трансляции игру 1/8 финала Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 2". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Путь в 1/8 Лиги чемпионов

"Реал" занял второе место в группе, пропустив вперед ПСЖ (0:3, 2:2), оставив позади "Брюгге" (2:2, 3:1) и "Галатасарай" (1:0, 6:0). "Манчестер Сити" первым финишировал, ни разу не проиграв "Аталанте" (5:1, 1:1), "Шахтеру" (3:0, 1:1) и загребскому "Динамо" (2:0, 4:1).

Предыдущие встречи

"Реал" и "Манчестер Сити" четыре раза играли между собой в еврокубках. Две победы на счету мадридцев, еще два поединка завершались вничью. Последний раз судьба сводила соперников в полуфинале ЛЧ-2015/16. Тот розыгрыш стал триумфальным для команды Зинедина Зидана, которая в финале по пенальти обыграла своих злейших врагов из "Атлетико".

"Манчестер Сити" подал апелляцию на отстранение от еврокубков Реал - Манчестер Сити: анонс матча
Новости Украины Манчестер СитиРеалонлайн-трансляцияонлайнтрансляцияЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь