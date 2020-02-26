Реал - Манчестер Сіті: де дивитися матч

Фото: "Реал" - "Манчестер Сіті" (mancity.com)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться "Реал" і "Манчестер Сіті". Фаворитом матчу, за версією букмекерів, є "городяни".

26 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Іспансько-англійська дуель відбудеться в середу, 26 лютого, в Мадриді на одній з найзнаменитіших спортивних арен світу - стадіоні "Сантьяго Бернабеу", що вміщує 81 044 вболівальника. У прямій трансляції гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Шлях в 1/8 Ліги чемпіонів

"Реал" зайняв друге місце в групі, пропустивши вперед ПСЖ (0:3, 2:2), залишивши позаду "Брюгге" (2:2, 3:1) і "Галатасарай" (1:0, 6:0). "Манчестер Сіті" першим фінішував, жодного разу не програвши "Аталанті" (5:1, 1:1), "Шахтарю" (3:0, 1:1) і загребському "Динамо" (2:0, 4:1).

Попередні зустрічі

"Реал" і "Манчестер Сіті" чотири рази грали між собою в єврокубках. Дві перемоги на рахунку мадридців, ще два поєдинки завершувались унічию. Востаннє доля зводила суперників у півфіналі ЛЧ-2015/16. Той розіграш став тріумфальним для команди Зінедіна Зідана, яка в фіналі по пенальті обіграла своїх лютих ворогів з "Атлетіко".