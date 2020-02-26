Реал - Манчестер Сити: анонс матча

"Реал" в Мадриде принимает "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают минимальное преимущество подопечным Гвардиолы. УЕФА дисквалифицировал "горожан" от еврокубков на два сезона.

26 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Мадридцы являются самым титулованным европейским клубом, они участвовали в четырех из шести последних финалов. Клуб является 13-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. На их счету три подряд победы в турнире.

"Манчестер Сити" престижнейший еврокубок пока не покорялся. Клуб однажды добрался до полуфинала - в сезоне 2015/16, когда уступил "Реалу", который тогда в 11 раз стал сильнейшей командой континента.

На групповом этапе текущего розыгрыша команда Зинедина Зидана финишировала второй вслед за ПСЖ. Команда одержала три победы, одну ничью и дважды проиграла. "Горожане" соответственно заняли первое место, опередив ближайшего преследователя "Аталанту" на семь баллов. В этих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы не потерпела ни одного поражения - четыре победы при двух ничьих.

Ранее "Реал" и "Манчестер Сити" пересекались шесть раз. Из них трижды побеждала мадридская команды, один раз - английская и два матча закончились вничью. Четыре матча из шести состоялись в рамках Лиги чемпионов.