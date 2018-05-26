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"Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 23:38
Фото: "Реал" - "Ливерпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: "Реал" - "Ливерпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

В финальном поединке в Киеве мадридцы одолели "Ливерпуль"

Мадридский "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2017/18 одолел "Ливерпуль". Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 3:1.

"Реал" опаснее атаковал в первом тайме, но не смог воплотить игровое преимущество в гол. Бензема перед самым перерывом добил мяч в сетку после удара Роналду, но после свистка - судья зафиксировал у португальца офсайд. Команды в первом тайме потеряли по одному игроку из-за травм: "Ливерпуль" лишился Салаха, а "Реал" - Карвахаля.

Счет был открыт во втором тайме. На 51 минуте после грубой ошибки Кариуса счет в матче открыл Бензема.  Спустя четыре минуты "красные" отыгрались - Милнера с углового и скидки Ловрена равновесие в счете восстановил Садьо Мане. Затем дублем в составе "Реала" отметился Бейл. Сначала Гарет в падении через себя вывел мадридцев вперед. На 83 минуте Кариус допустил еще одну результативную ошибку после дальнего удара Бэйла.

"Реал" триумфовал в ЛЧ в 13, рекордный, раз и стал первой командой в истории, выигравшей Лигу чемпионов трижды подряд.

Реал - Ливерпуль: онлайн трансляция (счет 3:1) На финал Лиги чемпионов в Киев приехали более 20 тыс. болельщиков
Теги публикации: Ливерпуль, Реал, финал, Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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