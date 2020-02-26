Реал - Манчестер Сіті: анонс матчу

"Реал" в Мадриді приймає "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають мінімальну перевагу підопічним Гвардіоли. УЄФА дискваліфікував "городян" від єврокубків на два сезони.

26 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Мадридці є найтитулованішим європейським клубом, вони брали участь в чотирьох з шести останніх фіналів. Клуб є 13-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів. На їхньому рахунку три поспіль перемоги в турнірі.

"Манчестер Сіті" найпрестижніший єврокубок поки не підкорявся. Клуб одного разу дістався до півфіналу - в сезоні 2015/16, коли поступився "Реалу", який тоді в 11 разів став найсильнішою командою континенту.

На груповому етапі поточного розіграшу команда Зінедіна Зідана фінішувала другою слідом за ПСЖ. Команда здобула три перемоги, одну нічию і двічі програла. "Городяни" відповідно посіли перше місце, випередивши найближчого переслідувача "Аталанту" на сім балів. У цих поєдинках підопічні Хосепа Гвардіоли не зазнала жодної поразки - чотири перемоги при двох нічиїх.

Раніше "Реал" і "Манчестер Сіті" перетиналися шість разів. З них тричі перемагала мадридська команди, один раз - англійська і два матчі закінчилися внічию. Чотири матчі з шести відбулися в рамках Ліги чемпіонів.