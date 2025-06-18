"Реал", "Ман Сіті" та "Ювентус" стартують на клубному ЧС: точний розклад матчів та де дивитися

Фініш першого туру

В гру вступлять представники 7-ї та 8-ї за ліком груп – G та H. Це означає, що на Мундіалі зіграють свої матчі абсолютно всі учасники турніру.

Першими, о 19:00 за Києвом на поле вийдуть футболісти англійського "Манчестер Сіті" та марокканського клубу "Відад".

А вже о 22:00 на нас чекає дуже цікаве протистояння. Два видатних тренера сучасності – Хабі Алонсо та Сімоне Індзгагі на чолі своїх нових команд – мадридського "Реала" та аравійського "Аль-Хіляля" відповідно. Для обох зіркових фахівців це будуть перші офіційні поєдинки з новими підопічними.

О 1:00 зійдуться мексиканська "Пачука" та найменш рейтинговий представник Європи – австрійський "Зальцбург". У серпні минулого року київське "Динамо" практично на рівних грало з австрійцями за вихід до основного раунду ЛЧ. Тож, якщо трохи пофантазувати, на прикладі "Зальцбурга" можна буде припустити, як би виглядали чемпіони України на Мундіалі.

І нарешті о 4:00 відбудеться останній поєдинок першого туру. Італійський "Ювентус" перевірить на міцність "Аль-Айн" з ОАЕ.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Середа, 18 червня

Група G: 19:00. "Манчестер Сіті" – "Відад"

Група H: 22:00. "Реал" – "Аль-Хіляль"

Четвер, 19 червня

Група H: 01:00. "Пачука" – "Зальцбург"

Група G: 04:00. "Аль-Айн" – "Ювентус"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)

регіональних телеканалах “Суспільного”

а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два: