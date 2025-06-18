"Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус" стартуют на клубном ЧМ: точное расписание матчей и где смотреть

18 июня и в ночь на 19-е на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.
Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.
В игру вступят представители 7-й и 8-й по счету групп - G и H. Это означает, что на Мундиале сыграют свои матчи абсолютно все участники турнира.
Первыми, в 19:00 по Киеву на поле выйдут футболисты английского "Манчестер Сити" и марокканского клуба "Видад".
А уже в 22:00 нас ждет очень интересное противостояние. Два выдающихся тренера современности - Хаби Алонсо и Симоне Индзгаги во главе своих новых команд - мадридского "Реала" и аравийского "Аль-Хиляля" соответственно. Для обоих звездных специалистов это будут первые официальные поединки с новыми подопечными.
В 1:00 сойдутся мексиканская "Пачука" и наименее рейтинговый представитель Европы - австрийский "Зальцбург". В августе прошлого года киевское "Динамо" практически на равных играло с австрийцами за выход в основной раунд ЛЧ. Поэтому, если немного пофантазировать, на примере "Зальцбурга" можно будет предположить, как бы выглядели чемпионы Украины на Мундиале.
И наконец в 4:00 состоится последний поединок первого тура. Итальянский "Ювентус" проверит на прочность "Аль-Айн" из ОАЭ.
Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:
Среда, 18 июня
Четверг, 19 июня
Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:
Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:
Ранее сообщили, с кем киевское "Динамо" встретится в квалификации Лиги чемпионов.
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