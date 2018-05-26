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Реал - Ливерпуль: где смотреть матч

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 15:09

Где и когда начнется финал Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция финала поединка начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является мадридский клуб.

26 мая 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Противостояние "Реал" - "Ливерпуль" состоится вечером 26 мая в 21:45 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Комментатор матча Виктор Вацко.

Напомним, мадридский "Реала" и английский "Ливерпуль" опубликовали список игроков, которые отправятся на финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2018: подробности Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" и "Ливерпуль" провели открытые тренировки
Теги публикации: Ливерпуль, Реал, онлайн-трансляция, финал, онлайн, Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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