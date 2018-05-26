Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Реал - Ліверпуль: де дивитися матч

НовиниФінал Ліги чемпіонів    26.05.2018 - 15:09

Де і коли почнеться фінал Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль" зійдуться в Києві у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція фіналу розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є мадридський клуб.

26 травня 21:45
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Протистояння "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться ввечері 26 травня в 21:45 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". Коментатор матчу Віктор Вацко.

Нагадаємо, мадридський "Реала" і англійський "Ліверпуль" опублікували список гравців, які вирушать на фінал Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги чемпіонів 2018: подробиці Фінал Ліги чемпіонів в Києві: "Реал" і "Ліверпуль" провели відкриті тренування
Теги публікації: Ливерпуль, Реал, онлайн-трансляция, финал, онлайн, Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top