Реал - Ліверпуль: де дивитися матч

Де і коли почнеться фінал Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль" зійдуться в Києві у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція фіналу розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є мадридський клуб.

26 травня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Протистояння "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться ввечері 26 травня в 21:45 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". Коментатор матчу Віктор Вацко.

Нагадаємо, мадридський "Реала" і англійський "Ліверпуль" опублікували список гравців, які вирушать на фінал Ліги чемпіонів.