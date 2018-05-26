Реал - Ливерпуль: онлайн трансляция (счет 3:1)

РБК-Украина ведет трансляцию финала Лиги чемпионов

Реал - Ливерпуль. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018 начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в решающем матче. По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является мадридский клуб.

26 мая 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Стартовые составы:

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Модрич, Каземиро, Иско - Роналду, Бензема

Запасные: Касилья, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бэйл

"Ливерпуль": Кариус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Мане, Фирмино, Салах

Запасные: Миньоле, Клайн, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

Матч окончен 3:1

90 + 4 мин. Поединок в Киеве подошел до конца. "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов!

ї89 мин. В команде "Реал" замена: Бензема уходит, Асенсио появляется на поле.

83 мин. Очередной ляп Кариуса. Бэйл пробил на дальний удар, с которым Кариус неожиданно не справился.

82 мин. Мане получает предупреждение за грубую игру против Рамоса. Сенегалец срубил защитника на фланге в борьбе за мяч.

74 мин. Роналду создает голевой момент, но Робертсон в подкате мешает Криштиану отправить третий мяч в ворота "Ливерпуля"!

70 мин. Стойка спасает "Реал" от пропущенного гола!!! Мане попадает в каркас ворот.

64 мин. ГОООООЛ! Феноменальный гол Бэйла, который из неудобной позиции пробил в падении через себя!! "Реал" снова впереди!!!

61 мин. Первая, можно так сказать, не вынужденная замена в этом матче. Перестраивается "Реал": Иско идет, Бэйл появляется на поле.

55 мин. Мане забивает гол! Быстро пришли в себя "мерсисайдцы" и сравнивают счет!

51 мин. Как так??! Кариус забирает мяч в руки и вводит его в игру точно на ногу Бензема. От нападающего мяч закатывается в ворота.

48 мин. Супермомент! Иско мог вывести "Реал" вперед, но попадает в перекладину! Первый настоящий голевой момент в финале! "Ливерпулю" повезло.

46 мин. Начался второй тайм.

45 + 3 мин. Завершился первый тайм.

43 мин. Офсайд!! Не засчитан гол Бензема! Роналду попадает в положение "вне игры".

40 мин. Как-то спал темп игры после двух пауз из-за травм Салаха и Карвахаля. Скорости уже не такие высокие.

37 мин. Теперь уже вынужденная замена у "Реала". Начо выходит вместо Карвахаля.

34 мин. Да что же это такое?! Теперь черед "Реала" менять игрока из-за травмы. Карвахаль не сможет продолжить игру. В прошлом году он, кстати, пропустил финал против "Ювентуса" из-за травмы.

30 мин. Вынужденная замена у Клоппа: Вместо Салаха на поле появляется Лаллана.

28 мин. Слезы на лице Салаха - он не может продолжить игру из-за боли в плече. Как же жалко.

23 мин. Александер-Арнолд низом бьет в дальний угол - Навас намертво забирает мяч.

18 мин. ван Дейк идет на подачу Салаха с углового, пытается срезать мяч в левый угол, но тот летит в сторону от штанги. Опасно от "Ливерпуля", но не страшно для "Реала".

15 мин. Опасно! Роналду разогнался и нанес удар чуть выше перекладины.

12 мин. "Ливерпуль" позволяет "Реалу" контролировать мяч.

11 мин. Затяжная атака "Реала" завершается ударом Марсело из-за пределов штрафной, но не попадает в створ.

7 мин. Очень смело играет Навас, бросаясь за мячом в ноги защитника "Ливерпуля".

3 мин. Матч стартовал в высоком темпе. Пока борьба за инициативу.

1 мин. Поединок начался! Поооооехали!

- Команды выходят на поле!

- Ух!

- Команды приступают к разминке! Готовы к поединку?

- "Олимпийский" уже заждался самого важного матча в европейском клубном футболе!

- Хала Мадрид или You'll Never Walk Alone?

- Испанские журналисты Mundo Deportivo посчитали, что стоимость всего состава "Реала" составляет 962,5 млн евро. Это почти в два раза больше, чем у "Ливерпуля". Стоимость "мерсисайдской" команды оценивается в 548 млн евро.

- Мадридские болельщики гуляют улицами Киева и делятся своими эмоциями. Все с нетерпением ждут главное футбольное событие года!

- Этот день настал!

The sun rises over the streets of Kiev. #UCLfinal day has arrived. #WeAreLiverpool pic.twitter.com/2ALUUnJwSL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018

- Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Чехии Патрик Бергер накануне финала Лиги чемпионов прогулялся по Киеву и опубликовал селфи на фоне Андреевской церкви.

Landed safely, now a bit of sightseeing in Kiev with my twin pic.twitter.com/CSY2Z6KpmY — PB (@patrikberger73) May 25, 2018

- Нападающий "Ливерпуля" Садьо Мане передал 300 футболок мерсисайдцев в роднаю деревню Бамбали в Сенегале.

"Я купил 300 футболок "Ливерпуля", чтобы отправить их людям в мою деревню. Люди смогут в них смотреть финал Лиги чемпионов. Моя семья все еще живет там, и все они будут смотреть матч. В этот день никто в деревне не будет работать", - цитирует Мане The Telegraph.

- Капитан "Реала" Серхио Рамос привез в Киев всю свою семью.

- Обе команды уже прибыли в столицу Украины.

Два самых титулованных клуба в европейском футболе встречаются в финале Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. "Реал" может выиграть Кубок чемпионов в 13 раз и в третий подряд. "Ливерпуль" дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз

На пути в финал мадридцы выбили из плей-офф турнира ПСЖ, "Ювентус" и "Баварию", а "мерсисайдцы" оказывался сильнее "Порту", "Манчестер Сити" и "Ромы".

Соперники провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету красных шесть голов, "Реал" забил четыре.

В последний раз соперники встречались на групповом этапе ЛЧ сезона 2014/15. "Реал" одержал две победы, сначала переиграв англичан на выезде со счетом 3:0, а затем и у себя дома 1:0.

Но на финал Лиги чемпионов статистика не влияет, ведь это всегда совершенно отдельный матч, и к тому же на нейтральном поле.

"Королевский клуб" считаю фаворитом, но у команды Юргена Клоппа нет причин бояться "Реала". Да, опыт участия в больших играх действительно на стороне Мадрида, но невероятная атакующая тройка ливерпульцев готова доставить проблемы кому угодно.

Сейчас обе команды находятся в отличной форме, тут силы примерно равны.