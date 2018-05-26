Реал - Ливерпуль: онлайн трансляция (счет 3:1)

РБК-Украина ведет трансляцию финала Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018 начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в решающем матче. По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является мадридский клуб.
26 мая 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"
Стартовые составы:
"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Модрич, Каземиро, Иско - Роналду, Бензема
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бэйл
"Ливерпуль": Кариус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Мане, Фирмино, Салах
Запасные: Миньоле, Клайн, Морено, Лаллана, Джан, Соланке
Матч окончен 3:1
90 + 4 мин. Поединок в Киеве подошел до конца. "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов!
ї89 мин. В команде "Реал" замена: Бензема уходит, Асенсио появляется на поле.
83 мин. Очередной ляп Кариуса. Бэйл пробил на дальний удар, с которым Кариус неожиданно не справился.
82 мин. Мане получает предупреждение за грубую игру против Рамоса. Сенегалец срубил защитника на фланге в борьбе за мяч.
74 мин. Роналду создает голевой момент, но Робертсон в подкате мешает Криштиану отправить третий мяч в ворота "Ливерпуля"!
70 мин. Стойка спасает "Реал" от пропущенного гола!!! Мане попадает в каркас ворот.
64 мин. ГОООООЛ! Феноменальный гол Бэйла, который из неудобной позиции пробил в падении через себя!! "Реал" снова впереди!!!
61 мин. Первая, можно так сказать, не вынужденная замена в этом матче. Перестраивается "Реал": Иско идет, Бэйл появляется на поле.
55 мин. Мане забивает гол! Быстро пришли в себя "мерсисайдцы" и сравнивают счет!
51 мин. Как так??! Кариус забирает мяч в руки и вводит его в игру точно на ногу Бензема. От нападающего мяч закатывается в ворота.
48 мин. Супермомент! Иско мог вывести "Реал" вперед, но попадает в перекладину! Первый настоящий голевой момент в финале! "Ливерпулю" повезло.
46 мин. Начался второй тайм.
45 + 3 мин. Завершился первый тайм.
43 мин. Офсайд!! Не засчитан гол Бензема! Роналду попадает в положение "вне игры".
40 мин. Как-то спал темп игры после двух пауз из-за травм Салаха и Карвахаля. Скорости уже не такие высокие.
37 мин. Теперь уже вынужденная замена у "Реала". Начо выходит вместо Карвахаля.
34 мин. Да что же это такое?! Теперь черед "Реала" менять игрока из-за травмы. Карвахаль не сможет продолжить игру. В прошлом году он, кстати, пропустил финал против "Ювентуса" из-за травмы.
30 мин. Вынужденная замена у Клоппа: Вместо Салаха на поле появляется Лаллана.
28 мин. Слезы на лице Салаха - он не может продолжить игру из-за боли в плече. Как же жалко.
23 мин. Александер-Арнолд низом бьет в дальний угол - Навас намертво забирает мяч.
18 мин. ван Дейк идет на подачу Салаха с углового, пытается срезать мяч в левый угол, но тот летит в сторону от штанги. Опасно от "Ливерпуля", но не страшно для "Реала".
15 мин. Опасно! Роналду разогнался и нанес удар чуть выше перекладины.
12 мин. "Ливерпуль" позволяет "Реалу" контролировать мяч.
11 мин. Затяжная атака "Реала" завершается ударом Марсело из-за пределов штрафной, но не попадает в створ.
7 мин. Очень смело играет Навас, бросаясь за мячом в ноги защитника "Ливерпуля".
3 мин. Матч стартовал в высоком темпе. Пока борьба за инициативу.
1 мин. Поединок начался! Поооооехали!
- Команды выходят на поле!
- Ух!
WOW.#UCLfinal pic.twitter.com/RZkrgg969h— #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 26, 2018
- Команды приступают к разминке! Готовы к поединку?
- "Олимпийский" уже заждался самого важного матча в европейском клубном футболе!
- Хала Мадрид или You'll Never Walk Alone?
Hala Madrid or You'll Never Walk Alone? #UCLfinal pic.twitter.com/1ULzk25Exx— #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 26, 2018
- Испанские журналисты Mundo Deportivo посчитали, что стоимость всего состава "Реала" составляет 962,5 млн евро. Это почти в два раза больше, чем у "Ливерпуля". Стоимость "мерсисайдской" команды оценивается в 548 млн евро.
- Мадридские болельщики гуляют улицами Киева и делятся своими эмоциями. Все с нетерпением ждут главное футбольное событие года!
¡Así viven en Kiev nuestros #RMFans, las horas previas a la Final de Champions! #APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/AAI9XUNg1Z— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2018
- Этот день настал!
The sun rises over the streets of Kiev. #UCLfinal day has arrived. #WeAreLiverpool pic.twitter.com/2ALUUnJwSL— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018
- Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Чехии Патрик Бергер накануне финала Лиги чемпионов прогулялся по Киеву и опубликовал селфи на фоне Андреевской церкви.
Landed safely, now a bit of sightseeing in Kiev with my twin pic.twitter.com/CSY2Z6KpmY— PB (@patrikberger73) May 25, 2018
- Нападающий "Ливерпуля" Садьо Мане передал 300 футболок мерсисайдцев в роднаю деревню Бамбали в Сенегале.
"Я купил 300 футболок "Ливерпуля", чтобы отправить их людям в мою деревню. Люди смогут в них смотреть финал Лиги чемпионов. Моя семья все еще живет там, и все они будут смотреть матч. В этот день никто в деревне не будет работать", - цитирует Мане The Telegraph.
- Капитан "Реала" Серхио Рамос привез в Киев всю свою семью.
- Обе команды уже прибыли в столицу Украины.
We’ve arrived in Kiev!
#APorLa13 We’ve arrived in Kiev! ¡Hemos llegado a Kiev!Опубліковано Real Madrid C.F. 24 травня 2018 р.
Два самых титулованных клуба в европейском футболе встречаются в финале Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. "Реал" может выиграть Кубок чемпионов в 13 раз и в третий подряд. "Ливерпуль" дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз
На пути в финал мадридцы выбили из плей-офф турнира ПСЖ, "Ювентус" и "Баварию", а "мерсисайдцы" оказывался сильнее "Порту", "Манчестер Сити" и "Ромы".
Соперники провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету красных шесть голов, "Реал" забил четыре.
В последний раз соперники встречались на групповом этапе ЛЧ сезона 2014/15. "Реал" одержал две победы, сначала переиграв англичан на выезде со счетом 3:0, а затем и у себя дома 1:0.
Но на финал Лиги чемпионов статистика не влияет, ведь это всегда совершенно отдельный матч, и к тому же на нейтральном поле.
"Королевский клуб" считаю фаворитом, но у команды Юргена Клоппа нет причин бояться "Реала". Да, опыт участия в больших играх действительно на стороне Мадрида, но невероятная атакующая тройка ливерпульцев готова доставить проблемы кому угодно.
Сейчас обе команды находятся в отличной форме, тут силы примерно равны.