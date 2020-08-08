"Реал" дважды не смог обыграть "Манчестер Сити" и вылетел из Лиги чемпионов

Фото: "Манчестер Сити" - "Реал" (twitter.com/realmadrid)

"Горожане" забили два гола

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома обыграл "Реал. Встреча проходила на пустом стадионе "Этихад" и завершилась победой со счетом 2:1.

Английская команда вышла вперед уже на 9 минуте игры усилиями Рахима Стерлинга. На 28 минуте матча Карим Бензема сравнял счет. "Горожане" в середине второго тайма отметились результативным ударом. Габриэль Жезус воспользовался ошибкой Варана и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Тибо Куртуа.

Напомним, в первой встрече "Манчестер Сити" на выезде вырвал победу у "Реала" со счетом 2:1.

В 1/4 финала команда Пепа Гвардиолы сыграет против "Лиона", который по сумме двух матчей прошели "Ювентус" (1:0, 1:2).

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мог стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет, однако CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.