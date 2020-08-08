ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Реал" дважды не смог обыграть "Манчестер Сити" и вылетел из Лиги чемпионов

Манчестер, Суббота 08 августа 2020 00:25
"Реал" дважды не смог обыграть "Манчестер Сити" и вылетел из Лиги чемпионов
Фото: "Манчестер Сити" - "Реал" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Вера Олейник

"Горожане" забили два гола

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома обыграл "Реал. Встреча проходила на пустом стадионе "Этихад" и завершилась победой со счетом 2:1.

Английская команда вышла вперед уже на 9 минуте игры усилиями Рахима Стерлинга. На 28 минуте матча Карим Бензема сравнял счет. "Горожане" в середине второго тайма отметились результативным ударом. Габриэль Жезус воспользовался ошибкой Варана и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Тибо Куртуа.

Напомним, в первой встрече "Манчестер Сити" на выезде вырвал победу у "Реала" со счетом 2:1.

В 1/4 финала команда Пепа Гвардиолы сыграет против "Лиона", который по сумме двух матчей прошели "Ювентус" (1:0, 1:2).

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мог стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет, однако CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Манчестер СитиРеалЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь