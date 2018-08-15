Реал - Атлетико: где смотреть матч
Где и когда начнется поединок за Суперкубок УЕФА
Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".
15 августа 22:00
Таллинн, стадион "Лиллекюла"
Противостояние за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико" состоится 15 мая в столице Эстонии Таллине на стадионе "Лиллекюла". В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1", начало - в 22:00 по киевскому времени. Комментировать игру будет Андрей Столярчук.
Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится с командой на поединок Суперкубка УЕФА против "Атлетико".