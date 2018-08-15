Реал - Атлетико: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок за Суперкубок УЕФА

Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".

15 августа 22:00

Таллинн, стадион "Лиллекюл​​​​​​а"

Противостояние за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико" состоится 15 мая в столице Эстонии Таллине на стадионе "Лиллекюла". В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1", начало - в 22:00 по киевскому времени. Комментировать игру будет Андрей Столярчук.

Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится с командой на поединок Суперкубка УЕФА против "Атлетико".