Реал - Атлетико: онлайн трансляция

РБК-Украина проведет трансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Реал - Атлетико. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале Футбол 1. Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".

15 августа 22:00

Таллинн, стадион Лиллекюл​​​​​​а

Впервые в истории за Суперкубок УЕФА поспорят команды из одного города - мадридские "Реал" и "Атлетико".

В сезоне 2017/18 "сливочные" первыми в истории выиграли Лигу чемпионов УЕФА в третий раз кряду. Теперь "Реал" может первым в истории выиграть три подряд Суперкубка УЕФА. Победа в Эстонии позволит "Реалу" догнать "Милан" и "Барселону", бравшие трофей по пять раз.

"Атлетико" еще ни разу не проигрывал в Суперкубке УЕФА. Он участвовал в этом турнире в 2010 и 2012 годах и оба раза выиграл.

Кто бы ни победил в Таллине, Суперкубок УЕФА в пятый раз подряд достанется Испании. Испанские клубы выиграли восемь Суперкубков УЕФА из последних девяти. В последний раз испанская команда уступила неиспанской в 2007 году, когда "Милан" обыграл "Севилью". Суперкубок УЕФА достанется Испании в 15 раз. Италия побеждала девять раз, Англия - семь.