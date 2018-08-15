Реал - Атлетіко: де дивитися матч

Новини Спорт 15.08.2018 - 15:03
Фото: стадіон ''Ліллекюла'' прийме матч за Суперкубок УЄФА-2018 (uefa.com)
Фото: стадіон ''Ліллекюла'' прийме матч за Суперкубок УЄФА-2018 (uefa.com)

Де і коли почнеться поєдинок за Суперкубок УЄФА

Іспанські "Реал" і "Атлетіко" битимуться в поєдинку за Суперкубок Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на каналі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "вершкових".

15 серпня 22:00
Таллінн, стадіон "Ліллекюла"

 

Протистояння за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко" відбудеться 15 травня у столиці Естонії Талліні на стадіоні "Ліллекюла". В Україні матч в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1", початок - о 22:00 за київським часом. Коментувати гру буде Андрій Столярчук.

Нагадаємо, український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін відправиться з командою на поєдинок Суперкубка УЄФА проти "Атлетіко". 

Поєдинок за Суперкубок УЄФА буде показаний в Україні Новачок "Реала" пропустить матч за Суперкубок УЄФА
Теги:  Атлетіко,  Реал,  УЕФА,  онлайн-трансляция,  онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС