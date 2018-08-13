Лунин отправился с "Реалом" на матч за Суперкубок УЕФА против "Атлетико"

Команда вылетела в Таллин

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится с командой на поединок Суперкубка УЕФА спротив "Атлетико". Информация о расширенном составе команды была обнародована в официальном Twitter "сливочных".

Полетел вместе с командой в Эстонию и еще один новичок команды, защитник Альваро Одриосола. Ранее сообщалось, что он травмировал ногу и его участие в игре под вопросом.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Куртуа, Лунин, Зидан, Касилья

Защитники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальехо, Одриосола, Санчес, Регилон, Лопес

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Себальос, Вальверде, Иско

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль, Винисиус, де Томас

This is our 29-man squad for the UEFA Super Cup! #RMSuperCup pic.twitter.com/0LhOTXxdYs — Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 13, 2018

Матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико" состоится 15 августа в Таллине. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада арбитров во главе с 37-летним поляком Шимоном Марчиняком.