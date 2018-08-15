Реал - Атлетико: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА

Реал - Атлетико. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1. Іспанські "Реал" і "Атлетіко" битимуться в поєдинку за Суперкубок Європи. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "вершкових".

15 серпня 22:00

Таллінн, стадіон Ліллекюла

Вперше в історії за Суперкубок УЄФА посперечаються команди з одного міста - мадридські "Реал" і "Атлетіко".

У сезоні 2017/18 "вершкові" першими в історії виграли Лігу чемпіонів УЄФА втретє поспіль. Тепер "Реал" може першим в історії виграти три поспіль Суперкубка УЄФА. Перемога в Естонії дозволить "Реалу" наздогнати "Мілан" і "Барселону", що брали трофей по п'ять разів.

"Атлетіко" ще жодного разу не програвав в Суперкубку УЄФА. Він брав участь в цьому турнірі в 2010 і 2012 роках і обидва рази виграв.

Хто б не переміг в Талліні, Суперкубок УЄФА в п'ятий раз поспіль дістанеться Іспанії. Іспанські клуби виграли вісім суперкубків УЄФА з останніх дев'яти. В останній раз іспанська команда поступилася неіспанской в ​​2007 році, коли "Мілан" обіграв "Севілью". Суперкубок УЄФА дістанеться Іспанії в 15 разів. Італія перемагала дев'ять разів, Англія - ​​сім.