Реакция Украины на встречу Лаврова и лидера ХАМАС: мир не должен наблюдать за этим безумием

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны.

"Пришло время начать действовать, а не просто говорить", - добавили в посольстве.