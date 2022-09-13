Реакция Украины на встречу Лаврова и лидера ХАМАС: мир не должен наблюдать за этим безумием

Посольство Украины в Израиле осудило встречу главы МИД России Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.
"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны.
"Пришло время начать действовать, а не просто говорить", - добавили в посольстве.
Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ожесточенными антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника возмутительны.
Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что использование РФ аналогии с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста.
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