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Реакція України на зустріч Лаврова та лідера ХАМАС: світ не повинен спостерігати за цим безумством

Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Посольство України в Ізраїлі засудило зустріч голови МЗС Росії Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханієм у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.

"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що світ не повинен сидіти склавши руки і спостерігати за цим безумством з боку.

"Настав час почати діяти, а не просто говорити", - додали у посольстві.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський заявив, що використання РФ аналогії з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту.

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