Реакція України на зустріч Лаврова та лідера ХАМАС: світ не повинен спостерігати за цим безумством

Посольство України в Ізраїлі засудило зустріч голови МЗС Росії Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханієм у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Facebook .

"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що світ не повинен сидіти склавши руки і спостерігати за цим безумством з боку.

"Настав час почати діяти, а не просто говорити", - додали у посольстві.