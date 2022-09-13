Реакція України на зустріч Лаврова та лідера ХАМАС: світ не повинен спостерігати за цим безумством

Посольство України в Ізраїлі засудило зустріч голови МЗС Росії Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханієм у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.
"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться у повідомленні.
У посольстві додали, що світ не повинен сидіти склавши руки і спостерігати за цим безумством з боку.
"Настав час почати діяти, а не просто говорити", - додали у посольстві.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.
Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський заявив, що використання РФ аналогії з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту.
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