ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Реакция Украины на угрозы РФ заблокировать Азовское море будет жесткой, - нардеп

Новости » Политика    16.11.2018 - 17:48
Реакция Украины на угрозы РФ заблокировать Азовское море будет жесткой, - нардеп
Иллюстративное фото (navy.mil.gov.ua)

Украина уже имеет несколько международных исков относительно нарушения Россией конвенции морского права

Украина готовит жесткую реакцию на угрозы со стороны Российской Федерации по блокады Азовского моря. В частности, по словам народного депутата, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, все факты нарушений будут переданы в международные суды, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Луценко, у Украины есть уже несколько исков о нарушении Россией Международной конвенции морского права. Кроме того, в случае перекрытия Азовского моря, будет открыто уголовные производство против должностных лиц РФ.

"Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что не было подписано договора о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией...Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников", - отметила нардеп.

Луценко заявила, что активизация России в провокациях в Азовском море свидетельствует, что "Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период".

Напомним, недавно Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Россией Крыма. Добавим, в конце октября в работе украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море объявлен перерыв. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал выдворить главу российской делегации, который был в оккупированном Крыму.

Украина призывает поддержать крымскую резолюцию на Генассамблее ООН Комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции по Крыму
Новости Украины КрымАзовское мореморское право
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь