Реакция Украины на угрозы РФ заблокировать Азовское море будет жесткой, - нардеп

Иллюстративное фото (navy.mil.gov.ua)

Украина уже имеет несколько международных исков относительно нарушения Россией конвенции морского права

Украина готовит жесткую реакцию на угрозы со стороны Российской Федерации по блокады Азовского моря. В частности, по словам народного депутата, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, все факты нарушений будут переданы в международные суды, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Луценко, у Украины есть уже несколько исков о нарушении Россией Международной конвенции морского права. Кроме того, в случае перекрытия Азовского моря, будет открыто уголовные производство против должностных лиц РФ.

"Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что не было подписано договора о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией...Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников", - отметила нардеп.

Луценко заявила, что активизация России в провокациях в Азовском море свидетельствует, что "Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период".

Напомним, недавно Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Россией Крыма. Добавим, в конце октября в работе украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море объявлен перерыв. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал выдворить главу российской делегации, который был в оккупированном Крыму.