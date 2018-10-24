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Чубаров зірвав засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі

Новини » Політика    24.10.2018 - 16:14
Фото: Рефат Чубаров (з відкритих джерел)
Фото: Рефат Чубаров (з відкритих джерел)

Чубаров закликав видворити голову делегації РФ, який був в окупованому Криму

У роботі українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі оголошено перерву. Про це повідомляє РБК-Україна.

Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який був присутній на сьогоднішньому засіданні за участю українського Державного агентства рибного і представників Російського рибгосподарства в Києві, закликав видворити голову російської делегації, який був в окупованому Криму. Також Чубаров закликав представника Служби безпеки негайно здійснити відповідні заходи.

"Я вас закликаю негайно припинити це збіговисько, це не засідання комісії", - заявив Чубаров.

Як повідомляє "5 канал" Чубаров з'явився на заході без запрошення, викликав представників СБУ та поліцію. За його словами, глава російської делегації Ігор Рульов незаконно їздив в окупований Крим.

 
Ви сидите з приступником: Рефат Чубаров прийшов на російсько-українське засідання під Києвом

"Сидить злочинець. Він в'їхав на нашу територію, яку окупувала РФ. Ви розмовляєте зі злочинцем. Невже ви думаєте, що українське суспільство вам це пробачить? Вони вбивають і викрадають наших людей. А ви запрошуєте дипломата російського посольства, ви сидите з злочинцем. Я вас закликаю негайно припинити це збіговисько, це не засідання комісії". На вимогу Рефат Чубаров було оголошено перерву в роботі українсько-російської комісії по організації рибальства в Азовському морі. На засідання були викликані співробітники СБУ.

Опубліковано Сьогодні Середа, 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Рефат Чубаров закликав приходити на судові засідання у справах кримськотатарських політв'язнів для підтримки.

 

Столтенберг: НАТО займається проблемою Азовського моря Чубаров закликав приходити на засідання у справах кримськотатарських політв'язнів
Новини України ЧубаровАзовское море
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