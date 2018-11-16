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Реакція України на загрози РФ заблокувати Азовське море буде жорсткою, - нардеп

Новини » Політика    16.11.2018 - 17:48
Реакція України на загрози РФ заблокувати Азовське море буде жорсткою, - нардеп
Ілюстративне фото (navy.mil.gov.ua)

Україна має вже кілька міжнародних позовів щодо порушення Росією конвенції морського права

Україна готує жорстку реакцію на погрози з боку Російської Федерації щодо блокування Азовського моря. Зокрема, за словами народного депутата, представника президента в парламенті Ірини Луценко, усі факти порушень будуть передані у міжнародні суди, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

За словами Луценко, Україна має вже кілька позовів про порушення Росіє. Міжнародної конвенції морського права. Крім того, в разі перекриття Азовського моря, буде відкрито кримінальні провадження проти посадових осіб РФ.

"Азовське море вважається внутрішнім морем, тому те, що не було підписано договори про розподіл використання вод Азовського моря, говорить про те, що ми повинні користуватися цією міжнародною конвенцією...Окрім того, що ми будемо подавати позови до міжнародних судів з цього питання, обов'язковою буде реакція СБУ України, прикордонників", - зазначила нардеп.

Луценко заявила, що активізація Росії у провокаціях в Азовському морі свідчить, що "Путін не має наміру зупинятися, а хоче активізуватися, особливо в передвиборчий період". 

Нагадаємо, нещодавно Україна заарештувала 15 суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму. Додамо,  у кінці жовтня у роботі українсько-російської комісії з рибальства в Азовському морі оголошено перерву. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав видворити голову російської делегації, який був в окупованому Криму. 

 

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