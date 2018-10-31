Наєв: дії РФ в Азовському морі є одним з елементів гібридної війни проти України

Фото: Сергій Наєв (facebook.com/pressjfo.news)

Наєв також зазначив, що бойовики поступово збільшують кількість та інтенсивність обстрілів

Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв назвав дії Російської Федерації (РФ) в Азовському морі одним з елементів гібридної війни проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні Наєв провів зустріч з представниками Європейської Ради Закордонних справ (ECFR), у ході якої обговоривалися, зокрема, останні події в Азовському морі.

На думку Наєва, дії Росії в Азовському морі є одним з елементів гібридної війни проти України та відповідають загальній політиці всебічного тиску на Україну, "спрямовані на остаточне вирішення питань Криму, Керченської протоки та Азовського моря виключно на російських умовах".

Наєв також зазначив, що наразі в зоні ООС прослідковується стійка тенденція до поступового збільшення кількості та інтенсивності обстрілів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі.

Додамо, Європейський парламент 25 жовтня ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі, відповідно до якої, в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти РФ будуть посилені.