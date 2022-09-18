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Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон

Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предсказать, и призвают американские войска к повышенной бдительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. Во время поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, которая включает ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

"В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

"В связи с этим мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.

Напомним, что украинские военные освободили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области.

Вчера украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол.

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