Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон

В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предсказать, и призвают американские войска к повышенной бдительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. Во время поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, которая включает ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.
По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.
"В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.
Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.
"В связи с этим мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.
Напомним, что украинские военные освободили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области.
Вчера украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол.
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