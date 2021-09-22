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Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский связывает покушение на своего помощника Сергея Шефира с изменениями в государстве. По его мнению, это одна из версий совершения этого нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента каналу "Дом".

"С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление - оно было выбрано правильно", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.

"Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего",- добавил президент.

Напомним, сегодня неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

В Министерстве внутренних дел считают, что целью нападения было убийство Шефира. По мнению главы МВД, помощника президента хотели убить, а не запугать.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий покушения на Шефира среди них - причастность иностранных спецслужб.

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Владимир ЗеленскийСергей Шефир