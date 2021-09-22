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Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі. На його думку, це одна з версій скоєння цього нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента каналу "Дом".

"З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок - він був обраний правильно", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.

"Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. Тому, я вважаю це одною з ймовірних версій того, що відбулося", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Сам помічний президента в результаті нападу не постраждав.

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що метою нападу було вбивство Шефіра. На думку глави МВС, помічника президента хотіли вбити, а не залякати.

Наразі поліція розглядає декілька версій замаху на Шефіра, серед них - причетність іноземних спецслужб.

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Володимир ЗеленськийСергій Шефір