Реактивные снаряды, минометы и ракеты: США продадут Украине оружие более чем на 150 млн долларов

Государственный департамент США раскрыл подробности продажи Украине боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов. Среди запросов нашей страны отмечаются реактивные снаряды, минометы и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 24 апреля, в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

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