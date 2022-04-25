Реактивні снаряди, міномети та ракети: США продадуть Україні зброю на понад 150 млн доларів

Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів нестандартного російського походження на суму 165 млн доларів. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter .

Згідно зі списком, який оприлюднив репортер, Україна замовила:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 24 квітня, до Києва з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін.

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